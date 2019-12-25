Андрей Ермак раскрыл подробности документа, созданного Францией, Германией и Украиной.

Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана мирного урегулирования на Донбассе. Об этом местному изданию "Укринформ" сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Чиновник уточнил, что проект разработан Берлином и Парижем, а после доработан Киевом. По мнению спикера, этот документ отвечает "духу минских соглашений", а также соответствует нормам международного права.

План мирный — на столе... И мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ. заявление Андрея Ермака

Андрей Ермак добавил, что говорит об очень мощном шаге по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины, который будет обсуждаться через неделю или две. По словам чиновника, если РФ не пойдет на признание документа, это означает то, что Москва на самом деле не хочет прекращать войну на Донбассе.

Напомним, что 27 июля 2020 года на Донбассе было объявлено бессрочное перемирие. Оно согласовано в рамках трехсторонней контактной группы, в которую вошли представители Украины, России и ОБСЕ.

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