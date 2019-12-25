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Ермак: США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе
Сегодня, 11:31
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Ермак: США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе

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Андрей Ермак напомнил, о формате ведения переговоров по региону конфликта.

Глава офиса Владимира Зеленского считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Андрей Ермак заявил в интервью местным журналистам с телеканала "Украина-24".

Я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Эксперт напомнил, что по проблеме ситуации на востоке Украины существует нормандский формат обсуждений, в котором также принимают участие Россия, Франция и Германия.

Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.

Фото: Pixabay.com


 

Теги: андрей ермак, донбасс, офис президента
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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