Ермак: США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Андрей Ермак заявил в интервью местным журналистам с телеканала "Украина-24".
Я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий
Андрей Ермак, глава офиса президента Украины
Эксперт напомнил, что по проблеме ситуации на востоке Украины существует нормандский формат обсуждений, в котором также принимают участие Россия, Франция и Германия.
Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.
Фото: Pixabay.com
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