Ермак: США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе

Андрей Ермак напомнил, о формате ведения переговоров по региону конфликта.

Глава офиса Владимира Зеленского считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Андрей Ермак заявил в интервью местным журналистам с телеканала "Украина-24".

Я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Эксперт напомнил, что по проблеме ситуации на востоке Украины существует нормандский формат обсуждений, в котором также принимают участие Россия, Франция и Германия.

Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.

Фото: Pixabay.com



