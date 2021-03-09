За 30 лет в Украине не обратили внимание на английский язык, хотя, по мнению политика, он должен быть вторым государственным.

На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным. С инициативой выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны

По его словам, за 30 лет в Украине не обратили внимание на английский язык, хотя, по мнению политика, он должен быть вторым государственным. Данилов считает, что его необходимо внедрить, чтобы "защититься от России". Его, подчеркнул секретарь Совета, нужно будет использовать со школы или детского сада.

Ранее Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube.

Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30