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Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube
Сегодня, 15:55
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matveyvn

Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube

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По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы данные ТВ-каналы получили пожизненный бан в YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube. Заявление глава государства сделал в рамках форума "Украина-30".

Речь идёт о каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых украинские власти уже вводили санкции.

Мы уже сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу.

Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы данные ТВ-каналы получили пожизненный бан в YouTube.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален.

Фото: pixabay.com

Теги: зеленский, телеканалы, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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