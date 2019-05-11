По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы данные ТВ-каналы получили пожизненный бан в YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube. Заявление глава государства сделал в рамках форума "Украина-30".

Речь идёт о каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых украинские власти уже вводили санкции.

Мы уже сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы данные ТВ-каналы получили пожизненный бан в YouTube.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален.

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