Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube. Заявление глава государства сделал в рамках форума "Украина-30".
Речь идёт о каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых украинские власти уже вводили санкции.
Мы уже сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу.
Владимир Зеленский, президент Украины
По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы данные ТВ-каналы получили пожизненный бан в YouTube.
Ранее Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален.
Фото: pixabay.com
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