Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
По словам Зеленского, конституция страны говорит о том, что в стране действует единственный государственный язык — украинский.
В конституции все четко было написано: один-единственный государственный язык — украинский.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он заявил, что все, кто поднимают вопросы о национальности, языка, церкви, "хотят хайпануть". Президент считает, что подобные обсуждения "направлены на раскол в обществе".
Ранее мы писали, что Зеленский захотел лично встретиться с Путиным.
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