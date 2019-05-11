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Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален
Сегодня, 14:21
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matveyvn

Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален

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Он заявил, что все, кто поднимают вопросы о национальности, языка, церкви, "хотят хайпануть".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По словам Зеленского, конституция страны говорит о том, что в стране действует единственный государственный язык — украинский.

В конституции все четко было написано: один-единственный государственный язык — украинский.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он заявил, что все, кто поднимают вопросы о национальности, языка, церкви, "хотят хайпануть". Президент считает, что подобные обсуждения "направлены на раскол в обществе".

Ранее мы писали, что Зеленский захотел лично встретиться с Путиным.

Теги: зеленский, украина, украинский язык
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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