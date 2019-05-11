Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский захотел лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают "РИА Новости".
Зеленский заявил, что если "нормандский саммит" по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится, то он будет искать возможность встретиться с каждым из лидеров стран-участниц отдельно.
Отмечается, что это означает двухстороннюю встречу и с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского.
Видео: YouTube / in time Ukraine
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