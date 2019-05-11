Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

Он будет искать возможность встретиться с каждым из лидеров стран-участниц "Нормандской четвёрки" отдельно.

Президент Украины Владимир Зеленский захотел лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают "РИА Новости".

Зеленский заявил, что если "нормандский саммит" по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится, то он будет искать возможность встретиться с каждым из лидеров стран-участниц отдельно.

Отмечается, что это означает двухстороннюю встречу и с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского.

Видео: YouTube / in time Ukraine