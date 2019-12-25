Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

Офис украинского президента заявил, что ведет борьбу с олигархами.

Владимир Зеленский поблагодарил США за санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщила местная пресс-служба президентского офиса в аккаунте на Facebook. По данным чиновников, глава государства оценил помощь западных партнеров в борьбе против украинской олигархии.

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения. пресс-служба Владимира Зеленского

В Киеве напомнили, что пытаются преодолеть систему, по которой в стране господствуют олигархи. При этом Украина стремится развивать партнерские отношения с Вашингтоном.

На Украине заявили, что второе гражданство не может быть российским.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский