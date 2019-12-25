Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

Владимир Зеленский поблагодарил США за санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщила местная пресс-служба президентского офиса в аккаунте на Facebook. По данным чиновников, глава государства оценил помощь западных партнеров в борьбе против украинской олигархии.
Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения.
пресс-служба Владимира Зеленского
В Киеве напомнили, что пытаются преодолеть систему, по которой в стране господствуют олигархи. При этом Украина стремится развивать партнерские отношения с Вашингтоном.
На Украине заявили, что второе гражданство не может быть российским.
Фото: YouTube/Владимир Зеленский
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