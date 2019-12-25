Дмитрий Кулеба рассказал о законопроекте по двойному гражданству на Украине.

На Украине заявили, что второе гражданство не может быть российским. Об этом на пресс-конференции сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. При этом чиновник заметил, что Киев планирует разрешить двойное гражданство, в том числе и со странами Евросоюза.

Есть одно исключение - это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве…Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в настоящее время согласно Конституции Украины на территории страны действует единое гражданство. Ранее СНБО дал поручение кабинету министров за два месяца подготовить законопроект, регулирующий двойное гражданство. Владимир Зеленский поддержал такую инициативу.

Глава МИД Украины заявил, что Москва навсегда потеряла влияние над Киевом.

Фото: МИД Украины