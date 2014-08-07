Дмитрий Кулеба считает, что Украина двигается в сторону Евросоюза и участия в НАТО.

Глава МИД Украины заявил, что Москва навсегда потеряла влияние над Киевом. Точкой невозврата Дмитрий Кулеба назвал 2014 год, когда Россия решила воссоединиться с Крымом. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в собственном обращении народу. Чиновник выступил по случаю седьмой годовщины "майдана". По мнению спикера, Украина движется к членству в Евросоюзе и НАТО.

Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба напомнил украинцам, что международная коалиция в поддержку Киева укрепляется. В качестве доказательств своих слов он привел введение новых антироссийских санкций. Министр добавил, что Украина всегда была и будет свободным и независимым государством.

Киев оценил коммуникацию с Вашингтоном.

Фото и видео: МИД Украины