Глава МИД Украины заявил, что Москва навсегда потеряла влияние над Киевом. Точкой невозврата Дмитрий Кулеба назвал 2014 год, когда Россия решила воссоединиться с Крымом. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в собственном обращении народу. Чиновник выступил по случаю седьмой годовщины "майдана". По мнению спикера, Украина движется к членству в Евросоюзе и НАТО.
Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Кулеба напомнил украинцам, что международная коалиция в поддержку Киева укрепляется. В качестве доказательств своих слов он привел введение новых антироссийских санкций. Министр добавил, что Украина всегда была и будет свободным и независимым государством.
Киев оценил коммуникацию с Вашингтоном.
Фото и видео: МИД Украины
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