МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму

Кулеба сегодня подпишет обращение и оно будет направлено в Европейский союз.

Министерство иностранных дел Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму из-за нарушения прав человека на полуострове. С заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он заявил, что сегодня подпишет обращение и оно будет направлено в Европейский союз.

По словам Кулебы, вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля. Там также обсудят ситуацию с Донбассом.

Ранее СБУ выдвинула обвинения против замминистра обороны России.

Фото: pixabay.com