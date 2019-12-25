Досудебное расследование ведёт Генпрокуратура Украины.

СБУ выдвинула обвинения против замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Его обвиняют в организации Илловайского котла. Об этом сообщает украинская служба безопасности на своей странице в Facebook.

Картаполова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в нарушении военного законодательства. В 205 году он занимал пост заместителя начальника Генштаба РФ. Украинская сторона предполагает, что Картаполов участвовал в организации боев в районе города Дебальцево и командовал подразделениями ДНР и ЛНР.

Досудебное расследование ведёт Генпрокуратура Украины.

Ранее глава МИД Украины призвал "выжимать максимум" из переговоров по Донбассу.

Фото: pixabay.com