Глава МИД Украины призвал "выжимать максимум" из переговоров по Донбассу

"Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "выжимать максимум" из переговоров трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Заявление он сделал на брифинге для журналистов.

Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности в информационной сфере. Сотрудники следствия предполагают, что есть основания полагать, что блогер действовал по заказу структур из других государств.

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