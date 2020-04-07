СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила блогеру Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности в информационной сфере. Сотрудники следствия предполагают, что есть основания полагать, что блогер действовал по заказу структур из других государств.
Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины — госизмена и нарушение прав граждан Украины по расовому, религиозному или прочим признакам.
Ранее лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V".
Видео: Анатолий Шарий
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