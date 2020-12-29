Анатолий Шарий заявил, что не хочет вакцинироваться препаратом от Pfizer.

Лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V". Об этом блогер Анатолий Шарий сообщил в эфире местного телеканала "112 Украина". Активисты рассказал, что ради этого готов впервые за 12 лет посетить Россию. Спикер отметил, что не хочет ставить прививку американо-немецкой вакциной от Pfizer. Политик уточнил, что его не устраивает роль "подопытного кролика". Он добавил, что даже в самой Западной Европе происходят дискуссии по поводу того, какой именно вакциной следует прививаться.

Меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки. И когда в западной прессе я читаю, что это просто она провоцирует какие-то побочные эффекты, я ж не подопытный кролик, не орангутанг Анатолий Шарий, украинский политик

Политик напомнил, что в мире можно наблюдать за жесткой конкуренцией между производителями вакцин от коронавируса. В качестве примера он привел удаление аккаунта вакцины "Спутник V" из социальной сети Twitter.

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