Анатолий Шарий рассказал, что власти страны хотят нажиться на продаже российского препарата.

В Киеве объяснили, как Украина намерена нажиться на вакцине из России. Об этом в эфире местного телеканала "112 Украина" рассказал политик Анатолий Шарий. Он отметил, что Украина может получить российскую вакцину против коронавируса через территорию Евросоюза.

Вакцина едет туда, там она просто переливается...И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина...Я знаю, что она работает. Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине Анатолий Шарий, украинский политик

Эксперт считает, что таким способом Киев получит медицинский препарат по завышенной стоимости. Он добавил, что для получения вакцины напрямую от Москвы Киеву необходимо только выразить свое желание, так как Россия не против реализовать препарат. Однако местная власть отказывается от такого решения, так как на закупке вакцины из ЕС можно заработать. Шарий подчеркнул, что на данный момент не сомневается в эффективности российской разработки от COVID-19.

Офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария.

Видео: YT / 112 Украина