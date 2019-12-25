СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма

Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко.

Служба безопасности Украины завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он уточнил, что ранее Анатолий Шарий продемонстрировал на собственном YouTube-канале карту страны без полуострова в ее составе, а также ДНР и ЛНР.

Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей Алексей Гончаренко, украинский политик

На данный момент в отношении Шария ведется доследственная проверка по части 1 статьи 110 Конституции Украины. Эта статья говорит о посягательстве на территориальную целостность государства. За нарушение блогеру может грозить лишение свободы на срок 10-15 лет.

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