Дмитрий Кулеба анонсировал телефонный разговор между Зеленским и Байденом.

Киев оценил коммуникацию с Вашингтоном. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник прокомментировал состояние дипломатических связей между двумя государствами. Он не увидел в них существенных проблем. Глава МИД анонсировал телефонный разговор между Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его повестка на данный момент не раскрывается.

Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба подчеркнул, что населению Украины не стоит переживать из-за снижения числа контактов с Белым домом, которое фиксируется последние несколько недель. В МИД напомнили, что новый президент США Джо Байден сейчас большое внимание уделяет внутренним проблемам страны, поэтому свел практически к нулю международные коммуникации.

МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму.

Видео: FB / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine