Спасатели эвакуировали из здания 80 человек.

В Киеве загорелся дом престарелых. Об этом на официальном сайте рассказали представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Украине.Специалисты подчеркнули, что удалось эвакуировать из помещения 80 человек. Пострадавших и жертв удалось избежать.

12 марта в 05:51 по местному времени (06:51 по московскому времени) в Подольском районе по улице Лесозащитной, 11б, в трехэтажном здании (размер 15х10 метров) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар. пресс-служба экстренного ведомства

Известно, что из 80 человек 65 - лица пожилого возраста. Оставшиеся эвакуированные являются сотрудникам учреждения. Пламя пожарные смогли локализовать в 06:55 (07:55 по Москве) на площади 100 квадратных метров. К тушению было привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых.



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