Государственные флаги на Украине будут приспущены 23 января.

Владимир Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове. Президент Украины подписал соответствующий указ из-за трагедии, которая унесла жизни 15 человек. Пострадавшими также считаются 11 человек. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - в удовлетворительном. Госпитализированы только пятеро пациентов.

В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 23 января 2021 года днем траура офис президента Украины

Напомним, что 23 января на территории Украины будут приспущены государственные флаги на зданиях федеральных органов власти, местного самоуправления, госучреждений и предприятий. Также отменяются массовые развлекательные и спортивные мероприятия. В телевизионные и радиопрограммы внесены изменения в сетке вещания.

Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

