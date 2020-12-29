Президент Украины посетит место трагедии.

Владимир Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых. Об этом сообщили пресс-служба офиса украинского президента. Чиновники напомнили, что в результате трагедии погибли 15 человек, еще 11 постояльцев пострадали. Глава госслужбы по ЧС Николай Чечеткин пояснил, что двое из пяти госпитализированных пациентов находятся в состоянии средней тяжести, еще трое - в удовлетворительном состоянии.

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков. Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин пресс-служба офиса президента Украины

Владимир Зеленский соберет совещание по вопросам координации и наработке механизмов, которые позволят предотвращать подобные случаи в будущем.

Поджог назвали возможной причиной пожара в доме престарелых в Харькове.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова.