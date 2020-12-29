В пожаре погибли 15 человек, еще 11 пострадали.

Поджог назвали возможной причиной пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом на собственной странице в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По данным чиновницы, правоохранительные органы задержали по подозрению в данном преступлении четверых человек.

Напомним, что пожар в здании произошел 21 января. Трагедия унесла жизни 15 человек. Пострадавшими считаются еще 11 постояльцев. Глава Государственной службы по ЧС Николай Чечеткин заявил, что двое из пяти госпитализированных пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами… Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины

По данным полиции, фактически руководила домом престарелых супруга владельца. Также оперативники задержали администратора, который занимался координированием работы учреждения. Официально мужчина не был трудоустроен. Всем задержанным будет предъявлено обвинение. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Три сгоревших автомобиля обернулись петербуржцу тюремным сроком.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова