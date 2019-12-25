Три сгоревших автомобиля обернулись петербуржцу тюремным сроком

Поджог произошел на Кондратьевском проспекте.

В Петербурге осудили мужчину, по вине которого сгорели три автомобиля и пострадал четвертый. Поджог произошел в минувшем июле у дома №68 по Кондратьевскому проспекту.

Установлено, что ночью 5 июля Александр Севидов поджег "Мерседес" местной жительницы вместе с важными вещами в салоне. Огонь оказался так силен, что перебросился на два припаркованных рядом автомобиля и повредил крышу четвертой машины. В результате пожара от трех иномарок остались одни остовы. Потерпевшим автовладельцам причинен ущерб на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, Севидова признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Калининский районный суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что в Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области