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В Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак
Сегодня, 16:13
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IRINA_CHALKINA

В Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак

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Сообщение о возгорании в доме в Ториках поступило в пять утра.

В Красносельском районе выгорел жилой дом. После пожара там нашли трупы женщины, кошки и двух собак.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инциднт произошел в доме в Ториках. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 5 утра. На место возгорания прибыли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Горел частный дом размером 8×10 метров.

Пожар удалось ликвидировать за 1,5 часа. 

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе.

Фото: pixabay

Теги: красносельсткий район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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