В Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак

В Красносельском районе выгорел жилой дом. После пожара там нашли трупы женщины, кошки и двух собак.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Инциднт произошел в доме в Ториках. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 5 утра. На место возгорания прибыли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Горел частный дом размером 8×10 метров.
Пожар удалось ликвидировать за 1,5 часа.
Ранее мы сообщали о том, что неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе.
Фото: pixabay
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