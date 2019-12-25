В Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак

Сообщение о возгорании в доме в Ториках поступило в пять утра.

В Красносельском районе выгорел жилой дом. После пожара там нашли трупы женщины, кошки и двух собак.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инциднт произошел в доме в Ториках. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 5 утра. На место возгорания прибыли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Горел частный дом размером 8×10 метров.

Пожар удалось ликвидировать за 1,5 часа.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе.

Фото: pixabay