На данный момент сотрудники полиции ищут злоумышленника.

В Петербурге неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Товарищеском проспекте. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении редакции Piter.tv. На кадрах видно, что неизвестный поджег LADA Vesta, которая принадлежит жителю Тверской области 1976 года рождения. Также огонь перекинулся на Opel Astra. Первая машина выгорела полностью, а вторая частично.

Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что на площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар.

Видео: Piter.tv