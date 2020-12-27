  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:40
162
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе

0 0

На данный момент сотрудники полиции ищут злоумышленника.

В Петербурге неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Товарищеском проспекте. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении редакции Piter.tv. На кадрах видно, что неизвестный поджег LADA Vesta, которая принадлежит жителю Тверской области 1976 года рождения. Также огонь перекинулся на Opel Astra. Первая машина выгорела полностью, а вторая частично.

Злоумышленника разыскивает полиция. 

Ранее мы сообщали о том, что на площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар.

Видео: Piter.tv

Теги: автомобильный поджог, невский район, товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии