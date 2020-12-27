На площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар

Пострадавших нет.

В субботу, 27 декабря, в центре Северной столице автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении редакции Piter.tv.

Инцидент произошел на площади Ленина. По словам очевидцев, автомобиль на скорости зацепился колесами за рельсы. В результате машину выкинула на тротуар, где были пешеходы.

На площади Ленина автомобиль выбросило на тротуар очевидцы.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с грузовой фурой на 88-м километре КАД погиб человек.

Фото: Piter.tv