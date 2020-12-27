На площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар

В субботу, 27 декабря, в центре Северной столице автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении редакции Piter.tv.
Инцидент произошел на площади Ленина. По словам очевидцев, автомобиль на скорости зацепился колесами за рельсы. В результате машину выкинула на тротуар, где были пешеходы.
На площади Ленина автомобиль выбросило на тротуар
очевидцы.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с грузовой фурой на 88-м километре КАД погиб человек.
Фото: Piter.tv
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