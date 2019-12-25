  1. Главная
Вход на станцию "Площадь Ленина" ограничат 19 сентября
Сегодня, 12:15
Планируется капремонт эскалатора с 17:00 до 19:00.

Из-за капитального ремонта эскалатора 19 сентября изменится режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Ленина" в Петербурге. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту. 

Вход в вестибюль ограничат в пятницу с 17:00 до 19:00. Указанный интервал могут изменить с учетом фактического пассажиропотока. 

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлем №2 станции метро "Площадь Ленина". 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в петербургском метро завершили первые масштабные тесты системы биометрии. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

