Вход на станцию "Площадь Ленина" ограничат 19 сентября

Из-за капитального ремонта эскалатора 19 сентября изменится режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Ленина" в Петербурге. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Вход в вестибюль ограничат в пятницу с 17:00 до 19:00. Указанный интервал могут изменить с учетом фактического пассажиропотока.

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлем №2 станции метро "Площадь Ленина". Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга