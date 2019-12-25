Вход на станцию "Площадь Ленина" ограничат 19 сентября

Из-за капитального ремонта эскалатора 19 сентября изменится режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Ленина" в Петербурге. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.
Вход в вестибюль ограничат в пятницу с 17:00 до 19:00. Указанный интервал могут изменить с учетом фактического пассажиропотока.
На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлем №2 станции метро "Площадь Ленина".
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
