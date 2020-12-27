В ДТП с грузовой фурой на 88-м километре КАД погиб человек

Фургон неизвестной марки замяло между грузовиком.

В субботу, 27 декабря, в Петербурге на 88-м километре КАД произошло шокирующее ДТП. Об этом сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти.

Фургон неизвестной марки замяло между грузовиком, который стоял на крайней правой полосе. В результате аварии один человек погиб. Также сообщается об одном пострадавшем.

Обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что у "Ленэкспо" на Васильевском острове перевернулась машина.

Видео: ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти