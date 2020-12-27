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В ДТП с грузовой фурой на 88-м километре КАД погиб человек

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Фургон неизвестной марки замяло между грузовиком.

В субботу, 27 декабря, в Петербурге на 88-м километре КАД произошло шокирующее ДТП. Об этом сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти.

Фургон неизвестной марки замяло между грузовиком, который стоял на крайней правой полосе. В результате аварии один человек погиб. Также сообщается об одном пострадавшем. 

Обстоятельства выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что у "Ленэкспо" на Васильевском острове перевернулась машина.

Видео: ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти

Теги: дтп, кад, погби человек дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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