У "Ленэкспо" на Васильевском острове перевернулась машина

Детали происшествия уточняются.

На Васильевском острове днем в субботу, 26 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля "Газель". Авария попала на камеры наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv.

Судя по видео, на Наличной улице водитель грузовой машины на скользкой дороге не справился с управлением. После экстренного торможения автомобиль занесло на проезжей части и он перевернулся. К счастью, "Газель" избежала столкновений с другими машинами.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Ленской улице пострадали два человека. С огнем удалось справиться спустя час после вызова спасателей.

Видео: Piter.tv