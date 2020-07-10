Полиция установила личность поджигателя четырех иномарок на Кондратьевском

Мужчина поджог только одну машину, однако пострадала не только она.

Полицейские задержали злоумышленников, которые причастны к поджогу иномарки на Кондратьевском проспекте. В результате пожара пострадало еще несколько машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел ночью 5 июля 2020 во дворе дома №68. Сначала в огне оказался "Мерседес", однако потом огонь перекинулся на три стоящие рядом иномарки. Три машины полностью сгорели. Обошлось без пострадавших.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что неизвестный облил машину жидкостью, после чего совершил поджог. В результате оперативно-розыскных действий были задержаны трое подозреваемых. Мужчина на данный момент не работают, двое были ранее судимы.

Непосредственный поджигатель задержан, остальных опросили в качестве свидетелей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный поджог ночью автомобиль на улице Савушкина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области