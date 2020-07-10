Неизвестный поджег ночью автомобиль на улице Савушкина

Злоумышленника разыскивает полиция.

Ночью 10-го июля в Приморском районе Петербурга загорелась "Тойта". Об этом в полицию сообщили местные жители, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило в 01:40 по адресу 128/1 на улице Савушкина. Было установлено, что неизвестный поджег автомобиль, а затем скрылся с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На данный момент злоумышленник разыскивается.

Ранее камеры наблюдения засняли поджигателя "Инфинити" на проспекте Кузнецова.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK