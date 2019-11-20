Поджигатель Infiniti на проспекте Кузнецова попал в камеру видеонаблюдения

Автомобиль принадлежит 23-летней неработающей петербурженке.

Накануне неизвестный поджег Infiniti на проспекте Кузнецова. Видеозапись с места происшествия имеется в распоряжении Piter.TV.

Автомобиль принадлежит 23-летней неработающей петербурженке. На кадры видеокамеры попал и сам поджигатель, им оказался мужчина в возрасте 30-35 лет, который скрыл своё лицо капюшоном.

На кадрах видно, как неизвестный подошел к автомобилю, облил его горючим, поджег, и убежал. Огонь уничтожил моторный отсек и задел припаркованную рядом Kia. Злоумышленника разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

В конце мая поджог BMW на проспекте Художников попал на видео.

Видео: Piter.TV