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Поджигатель Infiniti на проспекте Кузнецова попал в камеру видеонаблюдения

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Автомобиль принадлежит 23-летней неработающей петербурженке.

Накануне неизвестный поджег Infiniti на проспекте Кузнецова. Видеозапись с места происшествия имеется в распоряжении Piter.TV.

Автомобиль принадлежит 23-летней неработающей петербурженке. На кадры видеокамеры попал и сам поджигатель, им оказался мужчина в возрасте 30-35 лет, который скрыл своё лицо капюшоном. 

На кадрах видно, как неизвестный подошел к автомобилю, облил его горючим, поджег, и убежал. Огонь уничтожил моторный отсек и задел припаркованную рядом Kia.  Злоумышленника разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

В конце мая поджог BMW на проспекте Художников попал на видео.

Видео: Piter.TV

Теги: infiniti, кузнецова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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