Поджог BMW на проспекте Художников попал на видео

Полицейские ищут злоумышленника.

В Выборгском районе Петербурга неизвестный поджог автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Момент поджога попал на камеру виденонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По данным полиции, около 2:20 неизвестный подошёл к припаркованному во дворе дома № 33/1 на проспекте Художников автомобилю BMW X5, который принадлежит 43-летнему мужчине, и поджёг его.

Полицейские ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV