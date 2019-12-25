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Поджог BMW на проспекте Художников попал на видео

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Полицейские ищут злоумышленника.

В Выборгском районе Петербурга неизвестный поджог автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Момент поджога попал на камеру виденонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По данным полиции, около 2:20 неизвестный подошёл к припаркованному во дворе дома № 33/1 на проспекте Художников автомобилю BMW X5, который принадлежит 43-летнему мужчине, и поджёг его.

Полицейские ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видео: Piter.TV

Теги: bmw, проспект художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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