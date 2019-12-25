Полиция ищет поджигателя чужого BMW на проспекте Художников

Злоумышленник в ночи поджег автомобиль и скрылся с места.

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, поджегшего в ночи чужую иномарку на проспекте Художников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел 26 мая в третьем часу ночи.

Полиция выяснила, что к припаркованному у дома №33 корпус 1 BMW подошел неизвестный мужчина и пока не установленным способом поджег автомобиль, после чего скрылся. О горящей машине, принадлежащей 44-летнему петербуржцу, в полицию сообщил житель дома, рядом с которым произошел поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое.

Фото: Piter.TV