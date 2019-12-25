При пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое

Мужчину и женщину госпитализировали с ожогами и отравлением газом.

Около четырех утра во вторник, 26 мая, в Петродворцовом районе Петербурга разгорелся частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пламя охватило дом №54 по улице Нижняя Колония.

Огонь разошелся по всей площади дома, которая составила 10 на 12 метров. Спустя час, около пяти утра, пожар удалось локализовать, пожарные ликвидировали горение и начали проливку. Отмечается, что в пожаре пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали с отравлением углекислым газом и ожогами 17-22% тела. Что стало причиной пожара, пока не сообщается.

Фото: Piter.TV