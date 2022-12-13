Петербуржца избили и запихнули в багажник из-за долга

Похищенный мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей основания черепа, ушибами и ссадинами лица, ушибом грудной клетки.

В Петербурге задержаны подозреваемые, которые похитили и избили мужчину из-за долга. Об этом стало известно Piter.tv.

Около половины третьего ночи 26 февраля у дома 8 корпус 1 по Дачному проспекту некий С. с неизвестным мужчиной избил руками и насильно посадил в багажник Infiniti Ю. Ю. должен был С. денежные средства. Через некоторое время знакомая Ю. передала неизвестным 10 тысяч рублей, после чего его отпустили.

Около шести утра на Ленинском проспекте был остановлен тот самый Infiniti, за рулем находился 37-летний житель Череповца. Ещё через час был задержан 31-летний С.

Похищенный мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей основания черепа, ушибами и ссадинами лица, ушибом грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 ч.2 п. "в, з" УК РФ (похищение человека).

В января петербургский повар обвинил малознакомых в похищении и сексуальном насилии.

Фото: Piter.tv