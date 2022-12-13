Петербургский повар обвинил малознакомых в похищении и сексуальном насилии

По данному заявлению проводится проверка.

Шеф-повар одного из петербургских ресторанов обвинил малознакомых в похищении, ограблении и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 22-летнего пострадавшего, поздним вечером 15 января он добровольно сел к малознакомым в Volkswagen Polo. Они надели ему на лицо футболку, вывезли на автомойку. Там его избили шестеро людей и под угрозой ножа похитили 50 000 рублей, национальный паспорт, IPhone 12, рюкзак, после чего совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Пострадавшего удерживали в неизвестном месте его до 16 января.

Утром 16 января молодому человеку снова одели футболку на голову, посадили в неустановленный автомобиль, отвезли к ТЦ "Норд", где высадили его из автомобиля и скрылись.

По данному заявлению проводится проверка.

Ранее в Петербурге был задержан гражданин Узбекистана за похищение человека и принуждение к браку.

Фото: Piter.tv