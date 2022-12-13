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В Петербурге задержан гражданин Узбекистана за похищение человека и принуждение к браку
Сегодня, 9:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан гражданин Узбекистана за похищение человека и принуждение к браку

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Он находится в федеральном розыске за УВД Самаркандской области республики Узбекистан.

В Красносельском районе Петербурга задержали гражданина Узбекистана, который находится в федеральном розыске за УВД Самаркандской области республики Узбекистан. Об этом стало известно Piter.tv.

У дома 100 по Ленинскому проспекту 16 января был задержан 30-летний гражданин Узбекистана, который подозревается в принуждении женщины к вступлению в брак или воспрепятствованию к вступлению в брак; похищении человека; истязании; распространении порнографической продукции.

Сообщено инициатору розыска. Подозреваемый был дважды судим за разбой.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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