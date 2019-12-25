"Пухляш" поедет на Евровидение вместе с Little Big

Количество посмотревших клип UNO на Youtube тем временем превысило 28 миллионов человек.

Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов ("пухляш в голубом") с группой Little Big на "Евровидение-2020". В официальном Instagram группы дали на этот вопрос утвердительный ответ.

В четверг, 12 марта, группа Little Вig представила песню "Uno", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении-2020". В клипе многим россиянам приглянулся танцор в голубом комбинезоне, которого так и прозвали "пухляш в голубом". Восхитивший зрителей танцор – 26 летний Дмитрий Красилов.

Накануне Красилов выложил "грязный" бекстейдж со съемок Uno. Также Piter.TV подробно рассказывал детали биографии этого танцора.

Количество посмотревших клип UNO на Youtube тем временем превысило 28 миллионов человек. Также выступление в эфире "Вечернего Урганта", которое выложили день назад, собрало 8 миллионов просмотров. Многие считают, что это большая заслуга "пухляша", который стал героем мемов.