В Петербурге ликвидировали компанию Дмитрия Нагиева

Артист владел 20% акций этой организации.

В Петербурге перестала существовать компания ООО "Соул Кэмп", совладельцем которой был Дмитрий Нагиев. Генеральный директор фирмы и бизнес-партнер артиста Софья Сердюк ликвидировала ее 26 июля. Соответствующие изменения отображены в системе СПАРК 27 июля.

ООО "Соул Кэмп" была зарегистрирована в 2017 году на проспекте Луначарского. Нагиев владел 20% акций, еще по 40% принадлежали Софье Сердюк и Юлии Мельниковой. Компания занималась размещением людей в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Согласно данным системы СПАРК, в фирме официально работал один человек. Выручка за 2018 год составила 700 тысяч рублей, а чистая прибыль – всего 4 тысячи.

У ликвидатора компании Софьи Сердюк есть более успешный проект в сфере загородного отдыха. По данным СПАРК, она владеет 50% акций ООО "Лес". Компании принадлежат глэмпинги Shanti Home в Лосево и Громово. Выручка фирмы в 2020 году составила 19 млн рублей, чистая прибыль – 8,6 млн.

Ранее мы писали, что стартовали съемки второго сезона сериала "Чикатило" с Нагиевым.

Фото: Instagram / nagiev.universal