Стартовали съемки второго сезона сериала "Чикатило" с Нагиевым

Режиссером новых эпизодов вновь станет Сарик Андреасян.

Видеосервис Okko сообщил о старте съемок второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Режиссером новых эпизодов вновь стал Сарик Андреасян.

С момента выхода пилотной серии проект собрал более 5 млн просмотров на Okko. Первую серию посмотрели более 6 млн раз.

В основу сюжета легла история двойной жизни самого известного маньяка СССР Андрея Чикатило, а также расследование его преступлений. Первый сезон состоит из 8 серий. В конце последней серии стражи порядка вычисляют Чикатило и приходят к нему домой.

Подробности второго сезона пока не раскрываются. Вероятнее всего, в сериале пойдет рассказ о преследовании маньяка. С 1978 по 1990 гг. он жестоко убил более 50 человек.

Сценарий для "Чикатило" написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Премьера второго сезона запланирована на 2022 год.

Ранее Нагиев рассказал, как боролся с отвращением на съемках сериала "Чикатило".

Фото: кадр с сайта kino-teatr.ru