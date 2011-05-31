Съемки второго сезона сериала "Чикатило" стартуют этим летом

Создатели проекта пообещали удивить зрителей появлением новых героев.

Стало известно, когда стартуют съемки второго сезона сериала "Чикатило". Они запланированы на лето 2021 года. Второй сезон станет для сериала последним. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Подробности второй части сериала пока не раскрываются. Также неизвестен актерский состав. Однако создатели проекта пообещали удивить зрителей появлением новых героев.

Роль серийного маньяка, убийцы и насильника Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Актер признался, что не горел желанием играть этого персонажа. Он назвал Чикатило "откровенной мразью". При этом решил рискнуть и сделать то, чего до него никто не делал.

В основе сюжета история двойной жизни самого известного маньяка СССР Андрея Чикатило, а также расследование его преступлений. Первый сезон состоит из 8 серий. Режиссером выступил Сарик Андреасян. Кроме Нагиева роли исполнили Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и др.

Ранее Нагиев рассказал, как боролся с отвращением на съемках сериала "Чикатило".

Фото: кадр с сайта kino-teatr.ru