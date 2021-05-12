Нагиев рассказал, как боролся с отвращением на съемках сериала "Чикатило"

Для сцен насилия использовали куклу и искусственную кровь.

Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в сериале Сарика Андреасяна "Чикатило", рассказал, как боролся с отвращением на съемках. По его словам, Андрей Чикатило вел себя с жертвами как настоящий зверь: вгрызался зубами в их плоть и откусывал соски и куски кожи.

В сериале есть один из таких страшных эпизодов, где персонаж Нагиева издевается над девушкой. Для сцен насилия использовали куклу и искусственную кровь. Артист заявил, что ему долго пришлось готовить себя к такому, пишут "Дни.ру".

Интересно, что гримировать актера сильно не стали. Ему лишь изменили линию роста волос и нарисовали несколько линий на лице.

Ранее сценарист назвал блестящей игру Нагиева в сериале "Чикатило".

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko