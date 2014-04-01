Сценарист назвал блестящей игру Нагиева в сериале "Чикатило"

Он считает, что актер сумел вживаться в роль и показать маньяка, не вызывающего симпатии.

Писатель Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу "Чикатило" Сарика Андреасяна, прокомментировал выбор актера на главную роль. Он заявил, что Дмитрий Нагиев блестяще справился со своей задачей и смог показать маньяка, не вызывающего симпатии.

"Дмитрий добавил к образу своих красок. Но самое главное — он создал образ, не вызывающий симпатии. Чикатило в кадре неприятен, ему не хочется сопереживать. Это было заложено в сценарии, и Дмитрий блестяще это считал и воплотил. На мой взгляд, в создании образа Чикатило это самое важное", - заявил Гравицкий в интервью изданию "СтарХит".

Также сценарист добавил, что не критикуют того, кто ничего не делает.

В основе сериала история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, а также расследование его преступлений. Картина состоит из восьми серий. Кроме Нагиева роли исполнили Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и др.

Ранее Дмитрий Нагиев признался, что не горел желанием играть маньяка, потому что Чикатило – "откровенная мразь". На съемочной площадке актер чувствовал страх и отвращение. Тем не менее, он хотел рискнуть и сделать то, чего до него никто не делал.

Фото: кадр с сайта kino-teatr.ru