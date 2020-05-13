Little Big представит на "Евровидении" альтернативную версию песни Uno

Музыканты исполнят акустический вариант композиции.

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno. В день запланированного прежде полуфинала – 12 мая – музыканты исполнят акустический вариант композиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Первый канал.

Организаторы онлайн-версии "Евровидения" подготовили для зрителей немало сюрпризов от стран-участников первого полуфинала конкурса. Например, артисты из Литвы покажут, как звучала бы песня On Fire, если бы ее пел Элвис Пресли.

Группа Little Big должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса "Евровидение" перенесли в онлайн-формат.

12 и 14 мая телезрителям покажут видео участников в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену в Роттердаме. В день финала, 16 мая, состоится концерт Europe Shine A Light. Организаторы конкурса обещают настоящее виртуальное шоу. В финале выступят победители прошлых лет, в их числе швед Монс Зелмерлев, израильтянка Нетта Барзилай и голландец Дункан Лоренс.

Ранее мы писали, что новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров.

Видео: YouTube / Little Big