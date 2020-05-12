Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров

Видео попало в тренды YouTube в 26 странах.

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров. Видео попало в тренды YouTube в 26 странах.

Сюжет клипа выстроен вокруг ограбления казино. Солист группы Илья Прусикин с помощью гипнотизирующего танца вводит соперников по игре в карты в транс и вместе с помощниками крадет все их деньги.

В съемках клипа принимала участие группа The Hatters, а также стендап-комик Данила Поперечный и телеведущий Александр Гудков.

Hypnodancer стал первой песней Little Big, выпущенной после композиции Uno, с которой группа должна была выступить на "Евровидении". Однако конкурс в этом году решено было отменить из-за пандемии коронавируса. Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская признались, что хотят принять участие в "Евровидении" в следующем году.

Видео: YouTube / Little Big