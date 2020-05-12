"Евровидение-2020" стартует 12 мая в режиме онлайн

В программе есть клип российской рейв-группы Little Big.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в режиме онлайн. Концерты покажут на официальном YouTube-канале мероприятия в дни запланированных прежде полуфиналов – 12 и 14 мая. В день финала, 16 мая, состоится специальное шоу, которое будет также транслировать Первый канал.

12 и 14 мая телезрителям покажут видео участников в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy в Роттердаме. В программе, в том числе, присутствует клип российской рейв-группы Little Big. Начало запланировано на 22 часа по Москве.

Концерт Europe Shine A Light, который состоится 16 мая, будут транслировать все страны-участницы "Евровидения-2020". Организаторы конкурса обещают не просто видеотрансляцию клипов участников, а настоящее виртуальное шоу. В финале выступят победители прошлых лет – швед Монс Зелмерлев, израильтянка Нетта Барзилай и победитель 2019 года – голландец Дункан Лоренс. Концерт продлится два часа.

Ранее мы писали, что новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров.

Видео: Instagram / ru.eurovision