Определено место проведения Евровидения в 2021 году

Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.

В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).

Первые выступления конкурсантов состоятся в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.

В этом году Евровидение также должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса. От России на шоу должна была поехать петербургская группа Little Big. Музыканты уже заявили, что готовы поехать на "Евровидение-2021", если их позовут. Отметим, что 18 стран из 41 сохранили свой выбор участников.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest