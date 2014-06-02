Детей приглашают задать свой вопрос о строительстве — конкурс продлится до 15 июля

Проект проводится в рамках инициативы Минстроя России по популяризации строительных специальностей.

До 15 июля продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Я — строитель будущего!". Участвовать могут дети и подростки от 6 до 17 лет. Задание — придумать оригинальный вопрос о строительстве или строительных профессиях. Работы принимаются в формате текста или видео. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект проводится в рамках инициативы Минстроя России по популяризации строительных специальностей. Лучшие вопросы получат ответы от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и председателя Общественного совета при ведомстве Сергея Степашина.

Работы оцениваются в трех номинациях:

— самый оригинальный текстовый вопрос;

— самый оригинальный видео-вопрос;

— лучший вопрос об истории строительства.

Победителей наградят в августе — в рамках мероприятий ко Дню строителя. Старшие участники смогут попасть в Юношеский совет при Общественном совете Минстроя, также планируется обновление состава Детского совета.

Подать заявку можно по ссылке на официальном сайте Минстроя России.

Фото: я-строительбудущего.рф