Детей приглашают задать свой вопрос о строительстве — конкурс продлится до 15 июля

До 15 июля продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Я — строитель будущего!". Участвовать могут дети и подростки от 6 до 17 лет. Задание — придумать оригинальный вопрос о строительстве или строительных профессиях. Работы принимаются в формате текста или видео. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Проект проводится в рамках инициативы Минстроя России по популяризации строительных специальностей. Лучшие вопросы получат ответы от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и председателя Общественного совета при ведомстве Сергея Степашина.
Работы оцениваются в трех номинациях:
— самый оригинальный текстовый вопрос;
— самый оригинальный видео-вопрос;
— лучший вопрос об истории строительства.
Победителей наградят в августе — в рамках мероприятий ко Дню строителя. Старшие участники смогут попасть в Юношеский совет при Общественном совете Минстроя, также планируется обновление состава Детского совета.
Подать заявку можно по ссылке на официальном сайте Минстроя России.
Фото: я-строительбудущего.рф
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