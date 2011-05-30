Предприниматели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали победителями всероссийского конкурса Сбера

И смогли получить по 1 млн рублей на развитие бизнеса.

В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера "Любимый малый бизнес". 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при — ещё и сертификаты на отдых на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай.

Среди победителей было 5 компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области: "Рыбные правила", фермерское хозяйство "Новые Черницы", "Мистер Джемиус Зеро", Ландшафтное бюро "Иволга" и компания "MyAlbums".

Предприниматели — это люди, постоянно борющиеся с сомнениями и страхами, даже если этого не видно окружающим. Нужен ли твой продукт, верно ли выбран путь, правильно ли ты понимаешь своих клиентов? Даже когда получается, сомнения все равно остаются. Такие премии, конечно, укрепляют веру в себя и свои силы, дают желание делать еще больше, лучше, интереснее и продолжать экспериментировать. Спасибо Сберу за это невероятное мероприятие. Игорь Распопов, сооснователь бренда "Рыбные Правила"

В премии участвовали предприниматели со всей страны — клиенты Сбера и те, кто только открыли счёт в банке. Было подано более 31 тыс. заявок. Отбор проходил в два этапа. Сначала на региональном уровне выбрали 1100 победителей — по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. На федеральном этапе из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.

Премию вручили в 10 номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "Торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля (непродовольственные товары)", "Розничная торговля (продовольственные товары)", "Пищевая промышленность", "Производство", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство и животноводство" и "Спорт, образование и развитие".

Премия "Любимый малый бизнес" открывает вдохновляющие истории предпринимателей из разных уголков нашей страны — от уютных семейных кафе до высокотехнологичных производств. Наблюдая, как эти предприятия преобразуют российские города, Сбербанк делает больше, чем просто оказывает финансовые услуги: мы предлагаем каждому бизнесу индивидуальный подход и уникальные цифровые инструменты. Тем самым мы создаём надёжные условия для устойчивого развития малого предпринимательства — фундамента экономического процветания всей России. Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-западного банка Сбербанка

Скриншот: официальный сайт премии Сбера "Любимый малый бизнес"