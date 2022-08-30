Певица Азиза пришла на судебное заседание по делу об убийстве Игоря Талькова

Игоря Талькова убили во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге 6 октября 1991 года.

Певица Азиза пришла на судебное заседание в Петроградском районном суде по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Я иду, как свидетель, уже не первый раз. Чтобы рассказать, все как было, чтобы освежить память и какие-то моменты. Человек живёт в основном умом, сознанием, естественно, сердцем. Но бывает то, что он уходит далеко в подсознание. Какие-то бывают стрессовые ситуации. Они могут быть из детства, из юности, даже из реального возраста. Когда какая-то трагедия случается, потеря, шок какой-то, конечно, может что-то уйти в подсознание. И в какой-то момент совсем неожиданно для организма, для себя это бессознательное, оно может выплыть. И может быть, это будет какой-то тот факт, в том воспоминании, которое для судьи будет важным для принятия решения правильного. Азиза, певица

На вопрос, кого Азиза считает виновным в убийстве, она ответила следующее:

Здесь же очень серьёзная ситуация и страшная трагедия произошла. Поэтому неправильно, когда люди начинают предположениями заниматься. Виноват, не виноват. В данном случае я не судья и не прокурор, чтобы винить. Азиза, певица

Игоря Талькова убили во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге 6 октября 1991 года. Сначала городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении охранника Игоря Малахова, но после проведения экспертизы было установлено, что последний выстрел сделал коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман. К тому моменту он уже уехал в Израиль.

В ноябре 2018 года расследование уголовного дела было возобновлено и в настоящее время продолжается. Установлены все лица, находившиеся на месте происшествия. Устанавливается их местонахождение. Заочно было предъявлено обвинение Валерию Шляфману в убийстве Игоря Талькова по неосторожности, он был объявлен в федеральный и международный розыск. В октябре следователи допросили Шляфмана в Израиле, мужчина отрицает свою причастность к смерти музыканта.

Прошлое заседание для дачи показаний посетила певица Наташа Королёва.

Видео: Piter.tv